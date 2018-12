BAŠ GA BRIGA ŠTO GA ŽENA GLEDA! DINA I BAKI SE DOHVATILI U SNEGU: Kad je sela na njega nije mu bilo lako! (FOTO)

Dina Galorini i Baki B3 ponovo su dali povoda za sumnju da između njih dvoje postoji više od prijateljstva. Njihovo rvanje u snegu izgledalo je kao igra zaljubljenih tinejdžera! Kad ga je plavooka lepotica još i opkoračila, zasigurno mu nije bilo svejedno.

foto: Happy screenshot

Mnogi ponovo sede kao na iglama i prate dešavanja iz vile "Parova" računajući da će se dogoditi trenutak slabosti, odnosno da će se Dina i Baki poljubiti.

foto: Happy screenshot

S druge strane, par je već nekoliko puta izjavio kako među njima ne postoje nikakve emocije. Međutim, Bakijeva žena tvrdi suprotno.

"Mislim da Dina ima neke emocije prema Bakiju, ali mene ne može ništa da poremeti. Ona je jedna Dina, to je smešno. Ako bi me prevario, ostavila bih ga. Baki je u mladosti stvarno bio velika švalerčina, mislim da me sada ne bi prevario. Mnogo se promenio po tom pitanju. Ipak, ako bi se to desilo, bio bi kraj", poručila je Bojana jednom prilikom za Kurir.

foto: Happy screenshot

