BAKIJEVA ŽENA ZA KURIR! ZBOG DINE GALORINI PAO JOJ MRAK NA OČI, PORUČILA DENSERU: Preterao si, nikada me više nećeš videti!

Baki B3 i Dina Galorini prevršili su svaku meru u rijalitiju "Parovi" svojim flertovanjem, bar što se tiče denserove supruge Bojane.

Ona se tokom proteklog vikenda javila produkciji i ostavila brutalnu poruku za svog supruga, koju mu je prenela voditeljka Anđela Lakićević.



"Sada si preterao. Takav nije dogovor", poručila je Bojana, koja je sa Bakijem nedavno dobila i drugog sina.

Densera je prvi put zabrinula ovakva reakcija njegove lepše polovine, a naročito jer mu je voditeljka otkrila da je Dina u tajnoj sobi rekla da jedva čeka da se poljubi sa njim.



"Nisam to rekla. U stvari možda sam rekla, ali kroz šalu. Stvarno ne znam", smeškala se Galorinijeva, dok je Baki zabezektuno upitao: "Stvarno si to rekla?"

U razgovoru za Kurir, Bakijeva supruga otkriva da ne bi tolerisala prevaru.

"Mislim da Dina ima neke emocije prema Bakiju, ali mene ne može ništa da poremeti. Ona je jedna Dina, to je smešno. Ako bi me prevario, ostavila bih ga. Baki je u mladosti stvarno bio velika švalerčina, mislim da me sada ne bi prevario. Mnogo se promenio po tom pitanju. Ipak, ako bi se to desilo, bio bi kraj", poručila je Bojana za naš list.



Ona je dodala da zna dosta o prošlosti svog supruga kad je reč o ženama, ali tvrdi da on više nije slab na pripadnice lepšeg pola kao što je nekada bio.

"On se dosta smirio, valjda sa godinama to dođe. Prijaju mu porodica i deca, tako da duboko verujem da neće napraviti glupost zarad neke devojke i rijalitija", uverena je Bojana.

Dina, ti si moja Baki i Dina imali su i jednu raspravu zbog koje je takmičarka veoma patila. Njih je pomirio Džonatan Mastor, pa je ona jedva dočekala da denseru padne u zagrljaj.

"Ona je rekla da si je povredio i da je mnogo tužna. Sad igraj sa njom umesto sa Vendi!" insistirao je Mastor.

"Ona je moja", odgovorio mu je denser i povukao je u zagrljaj, pa se Dina istopila od sreće.

