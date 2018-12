MILJKOVIĆ SE OTRGAO KONTROLI! OBEZBEĐENJE NIJE MOGLO DA GA OBUZDA: Žene vrištale do iznemoglosti! PAKAO! (VIDEO)

Dorotea Jovanović, Maja Marinković i Marko Miljković posvađali su se tokom zadatka. On je zbog njihovih provokacija pucao po šavovima a na kraju i napravio pakao za crnom stolom, pa na kraju bio i uklonjen iz Bele kuće kako ne bi izbio još veći skandal.

"Neću da te udarim, hajde samo se pomeri od mene. Imaš dovoljno mesta, nemoj da me provociraš. Izazivaš me, 'alo", grubo je prokomentarisao on.

Međutim, ipak je posle gurnuo Doroteu, zbog čega je Maja poludela. On je, pak, krenuo da lomi posuđe.

"Slepčino, hajde idi u zatvor, ćao pi*kice i si*ice mala, sram te bilo, prema ženama tako da se ponašaš", urlala je Maja dok je Marko bacao njenu hranu po Beloj kući.

"Sad možeš da dođeš da mi pop*šiš" dobacio je on njoj dok ga je obezbeđenje iznosilo napolje.

