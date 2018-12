SVE ZBOG NEUSPELOG SEKSA U ŠTALI: Vladimir Tomović KRVNIČKI je pesnicom udario Aleksandru, a sad otkrivena pozadine SKANDALA! (VIDEO)

Karađorđe Subotić postavio je ćerki skandalozno pitanje i na taj način zaprepastio sve.

Naime, takmičari su se vratili na situaciju u kojoj je Vladimir Tomović pesnicom udario Aleksandru Subotić zbog čega je diskvlifikovan.

"Aleksandra, kakva je uloga gospođe Zlate Đurković u situaciji kada si ti dobila pesnicu u glavu od Vladimira Tomovića? Ukućani su mi pričali da je ona želela seks sa njim u štali i da je on nju odbio, pa je zbog toga došlo do tog incidenta posle kojeg je on diskvalifikovan. Čuo sam da je ona napravila tu isfingiranu svađu i gurnula te u problem. Da li ti se izvinila", pitao je Karađorđe.

Aleksandra je negirala ovu teoriju, rekavši da su i ona i Zlata bile žrtva nasilnika Tomovića, ali je Karađorđe ostao pri tome da je ova priča istinita.

