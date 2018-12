OSEĆANJA NE KRIJE, MINA ZALJUBLJENA U DRAGANINOG BIVŠEG: Ovo nije budalaština, evo kada ću mu reći! (VIDEO)

Mina Vrbaški priznala je da oseća "leptiriće u stomaku" kada stoji do Pavla Jovanovića, pa je o tome razgovarala sa Drvetom mudrosti.

"Ne želim da žurim. Želim da se neke situacije reše, a onda posle nekog vremena i da kažem to. Možda sam pogrešila da mi se on dopada. Ipak ovo nije budalaština, već nešto čudno i nešto novo. Verujem da on neće ispasti i da će da se vrati. Možda kažem za Novu godinu, sve zavisi kako se budem osećala", priznala je Vrbaški.

foto: Printscreen Pink

Drvo ju je upitalo koga će prvog poljubiti u novogodišnjoj noći, da li će to biti Pavle ili neko drugi.

"On će biti na drugom mestu. Meni je Aleksa ovde najbolji prijatelj, tako da ću prvo njega da izljubim. On je jedan od najboljih muškaraca ovde. Tako da ću prvo Aleksu, pa onda Pavla", istakla je Mina.

foto: Printscreen

