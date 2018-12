ZERINA HEĆO PIJANA PRIČALA O ZLOSTAVLJANJU: Davio me je jer nisam htela seks! (FOTO)

Zerina Hećo ponovo je doživela slom živaca na žurki zadrugara kada je konzumirala alkohol i lekove za smirenje. Učesnica rijalitija pričala je nepovezano i govorila kako ju je neko napastvovao, nakon čega je počela da urliče i da se valja po podu!

foto: Printscreen Pink

Noć u "Zadruzi" bila je burna, i to zbog bosanske starlete koja je pod dejstvom alkohola i, najverovatnije lekova za smirenje, napravila pometnju. Sve je počelo kada je njen bivši dečko Bane Čolak želeo da razgovara sa njom. Užičanin je u jednom momentu uspeo da izvede Zerinu napolje. Nakon što joj je rekao da je voli, kao i da ne sme da konzumira alkohol i lekove, Hećova mu je rekla:

foto: Printscreen

- Moj život je završen onda kad su oduzeli moje dostojanstvo, a njega su uzeli kad su uzeli moje telo. Uzeli su sve i ti to znaš - rekla je Zerina, nakon čega su se vratili na žurku.

foto: Printscreen Pink

Čolak je pokušao da je napravi ljubomornom tako što je igrao sa Marijanom Zonjić, a kako Hećova nije obraćala pažnju, on joj je pokazao srednji prst, a potom prišao preteći. Zadrugari su krenuli da ih razdvajaju, a Mina Vrbaški ga je optužila da je gurnuo bivšu.

- Zerina, ništa ti ružno nisam rekao. Neću da se svađamo. Hajde da pričamo - rekao joj je on.

foto: Printscreen Pink

- Neću! - urlala je ona.

Čolak je tada krenuo da viče na nju, a cimeri su ga jedva odvukli i odveli u radionicu.

- Je l' ti dozvoljavaš ovo? Što radiš to, Zerina? Nisam ništa kriv! Opet svi mene optužuju - vikao je on.

foto: Printscreen

Hećova je tada počela da plače i da se jada Luni Đogani i Mini. Pričala je nepovezane stvari, poput toga da ju je neko dodirivao, a zadrugari su pretpostavili da se prisetila silovanja koje je doživela pre nekoliko godina.

foto: Printscreen

- Znaš kako se desilo? Ne mogu ja dok me neko dira. Neću da me muškarci diraju! - nepovezano je pričala ona dok ju je Luna smirivala i pokušala da sazna ko ju je dirao.

foto: Printscreen

- Neko me je dirao, gušio! Neko je hteo da bude sa mnom, ja nisam htela da budem sa njim. Neko mi je dirao i noge, čupao mi je kosu! Davio me je. Nije Bane! Neko drugi... Ne znam ko je to. Neko mi je začepio usta. Dirao mi je kožu. Koža me boli, Luna. Boli me sve - pričala je ona, a potom posegnula za lekovima za smirenje, koje su Luna, Mina i Savo počeli da joj otimaju, a neko je prokomentarisao da ona treba na ispiranje želuca zbog alkohola.

foto: Printscreen

- Nemoj to da radiš! Neću na ispiranje, nisam popila puno - urlala je ona, a potom krenula da se valja po podu i da viče.

foto: Printscreen



Lepi Mića prišao je tada Hećovoj i pokušao da je smiri, a na Lunino insistiranje, obezbeđenje ju je izvelo napolje.

foto: Printscreen Pink

- Mićo, dirali su me - rekla je Zerina zadrugaru dok ju je on sa obezbeđenjem izvodio napolje.

foto: Print Screen

Hećova je nakon svega umorno šetala po sobi i kupatilu, i gotovo celu noć provela je bunovna.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Prinstscreen



Čolak ne gubi vreme

Nabacivao se Dorotei! foto: Printscreen Nakon svega što se desilo, obezbeđenje je Čolaka odvelo u radionicu, gde je pocepao majicu i udarao rukom o zid. Posle toga Bane je završio u zatvoru, i to u krevetu sa Doroteom. Očigledno da ga svađa sa Zerinom i njeni ispadi nisu previše dotakli, pa je dodirivao cimerku u krevetu. foto: Printscreen - Bane, šta će tebi ruka ispod moje majice? Je l' si ti normalan? Uhvatio si me, budalo jedna nenormalna - vikala je Dorotea, dok se Čolak pravio da ne zna o čemu priča.

- To što sam ja zaspala pored tebe, ne znači da treba da mi zavlačiš ruku ispod majice! Je*eni muškarci! - rekla mu je ona.

Kurir

Autor: Kurir