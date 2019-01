DINA SKOČILA DA BRANI BAKIJA, A ZORICA JE POKOPALA: Kada je OVO izgovorila, Galorinijeva je morala da se povuče!

Dina Galorini je Ivana Marinkovića navela kao osobu koja je nema osećaja za druge,a istakla je da je i bahat i da se uvek "lakta" kako bi svojoj devojci i njemu obezbedio hranu, ali i cigarete.

Nakon Dine, došao je red na Zoricu Radojković, koja je bez mnogo razmišljanja nominovala Bakija B3.

"Taj čovek je najgori ovde.Ide preko svih nas kako bi se prvi okupao, presvukao, pojeo nešto...Takvo ponašanje je za svaku osudu", rekla je Zorica.

Galorinijeva je nakon ovih reči odmah skočila kako bi odbranila Bakija, ali bezuspešno:

"To što se on tebi sviđa to je druga stvar. Ne možeš kroz vrata da prođeš kolika si. Neka se ti takva dopadaš Bakiju", rekla je Zorica.

