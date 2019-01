TO JE SVE INTERES SA NJEGOVE STRANE! DINA IZNELA DETALJE O VEZI LAKIĆA I COKE: A evo da li će njih dvoje OPSTATI NAPOLJU!

Dina Galorini je poznata kao jedna od takmičarki bez dlake na jeziku, a to je i ovog puta pokazala kada je jasno dala do znanja šta misli o vezi Nikole Lakića i trudne Aleksandre Tasić Coke.

- Mislim iskreno da je u početku sa njegove strane bio interes, a ne ljubav, i mislim da je tek sad to prihvatio i da je gleda drugačije. Imaju šanse da opstanu napolju, zato što je Lakić dosta stariji od nje, i zato što i on, kao i ona, živi skromno pa mu je potrebna takva devojka. Ona jeste dosta mlada ušla u sve to, možda čak i nepromišljeno, ali sad treba da se bori da opstane sa njim, da smanji dozu ljubomore i da mu bude velika podrška u svakom smislu", rekla je Dina iskreno, a ond anastavila:

"Ne treba da dozvoli da im se bilo ko meša u vezu, kad god naiđu na prepreke i teškoće treba da prevaziđu to. Jedino na taj način mogu opstati kao prava porodica, sa svojim detetom. Bože zdravlja da ne ostanu na jednom detetu, nego da imaju više!", bila je iskrena Galorinijeva u lepim željama.

