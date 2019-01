DAVID PRIZNAO DA NE VOLI ALEKSANDRU: Grize me savest da je ne povredim! A onda je otkrio koliko mu Ana znači...(VIDEO)

Nakon što je prošle noći zaboravio na devojku Aleksandru Subotić koja je nedavno diskvalifikovana i prepustio se čarima Ane Korać, David Dragojević se našao na mukama. Bliskost koja se rodila između njega i lepe zadrugarke ga je zbunila, a brinuo se i kako će na njihovo flertovanje da reaguje Aleksandra.

On je otvorio dušu Lazaru Jeremiću i Zorici Marković koja ga je savetovala da treba da se prepusti svojim osećanjima jer je veza sa Aleksandrom loše uticala na njega.

"Ona se ponašala kao malo dete kome uzmeš igračku, pa ono legne na pod i plače. Ja tebe znam kao osobu koja si bio noćas, kao nekoga ko je nasmejan i opušten", rekla je ona.

"Mene je sve to ubilo. Da mi neko četiri meseca govori šta da radim, da me prati. Nije to moj ego, ja ne volim tako. Nisam mogao da pretpostavim da će tako da se ponaša. Ona se naljuti kada je odem da prošetam sa Lazarom. Skupilo mi se sve, pretvorio sam se u nešto što nisam ja. Sve mi se pomešalo u glavi, ne znam gde bijem iskreno. Ne znam što se toliko opterećujem i razmišljam šta će ko da mi kaže. Ja znam da ona nema nikoga napolju, pa me grize savest da je povredim. Imam utisak da bi ona uspela kada bi se otarasila mene - priznao je David i dodao da više ne voli Aleksandru kao ranije.

Zorica mu je otkrila da joj je Ana priznala da je zaljubljena u njega, a zatim ga je pitala kako se on oseća. David nije skupio hrabrost da direktno prizna svoja osećanja, ali je dvosmislenim odgovorom priznao koliko mu Ana znači.

"Ne znam kako se to zove, stalno smo zajedno, družimo se. Vidiš da smo stalno zajedno. Izgubljen sam totalno", mucao je David.

Kako je to izgledalo pogledajte u video-snimku koji je dostupan ispod teksta.

