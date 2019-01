IZABELA I ELVIN SIMULIRALI SEKS PRED NJENOM MAJKOM: Sada su priznali da li su zaista imali intimne ODNOSE, a ovako je reagovala Slađa!

Veza Izabele Alijoski i Elvina Kadrića iz dana u dan privlči veliku pažnju javnosti. Mnoge zanima zbog čega ona i dalje ne želi da ima seks pred kamera, a vidno je da svakodnevno provocira Elvina.

"Stalno simuliraš seks i to pred majkom, a onda kao nećeš. U čemu je razlika?", pitao je novinar.

foto: Printscreen/YT

"Ne mislim da sam provokativna, niti da preterujem u svom ponašanju. Ne želim to da radim pred kamerama i to je to. Oboje želimo da imamo odnose, ali ne ovde", priznala je takmičarka. a njen partner je dodao:

"Prija mi kada me Izabela zavodi i naravno da je normalno da reagujem, to znači da u meni ima života. Lepo mi je rekla da nije imala 5 meseci seks, da joj je to rekord, ali da ne želi da napravi istu grešku kao u prethodnom serijalu. Lakić je njoj prodao foru u prethodnom rijalitiju i ona je nasela."

foto: Printscreen Happy tv

Njena majka Slađa Petrović prokomentarisala je da joj se ne dopada to što rade Elvin i Izabela pred njenim očima.

"Smeta mi, naravno da mi smeta. Ne smeta mi da sedite jedno pored drugog, kada se poljubite, ali sve više od toda da", izjavila je ona.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir