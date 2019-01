ZATEKLA ALEKSANDRU I ELVINA, A SADA NE ZNA ŠTA DA RADI: Izabela iskreno o odnosu sa Kadrom, evo da li će njihova veza OPSTATI!

Veza mladog i lepog para Elvina Kadrića i Izabele Alijoski intrigira stalno gledaoce. Vrlo često imaju neke nesuglasice, a kada su zajedno deluju jako zaljubljeno i srećno. Izabela Alijoski sada je progovorila šta se zaista dešava između nje i dečka.

Spekulisalo se među takmičarima da si ljubomorna zato što su Aleks i Elvin zajedno pevali, a Kadra ju je u jednom momentu i zagrlio?

- Svađe nije bilo u pravom smislu te reči, više sam ja želela da isteram svoje i da on izađe iz kreveta ali bilo je malo bezuspešno jer on to ne želi.Ja silom ne želim bilo šta da postignem. Po prirodi jesam ljubomorna osoba i ponekad mi smetaju pojedine situacije. Svaka jedinka ima pravo da se druži, ali jedina ženska osoba sa kojom se Elvin druži je Dina, sve ostalo je instant i yanemarljivo. Iz tog razloga ne mogu da shvatim tu količinu bliskosti između Aleksandre i njega iako smo napravili nagodbu ili dogovor povodom baš te situacije koja je sinoć prekršena. Ima dva, tri dana kako Elvin i ja ne provodimo konstantno vreme zajedno niti na način koji smo do tada iz mojih nekih razloga koje je on ispoštovao ali je opet bio tu. Sinoć, nakon žurke, smo odlučili da zajedno spremimo večeru koja je bila preukusna, otišla sam do ostave kako bih skinula šminku, dok je on raspremao sto pa da operemo zube. Ja kad sam završila svoje, njega nije bilo, a u kupatilu sam zatekla njegov neseser u kome je i moja četkica za zube. Pomislila sam da je "možda" zaboravio neseser da vrati na mesto i da me već čeka u krevetu a onda sam čula njegov glas kako pevuši i povuklo me je... Pratila sam taj zvuk i ubrzo videla u dvorištu Elvina pored Aleksandre zagrljeni pevaju.

Nedavno si se osećala jako loše, imala si zdravstvene probleme. Da li misliš da Kadra daje sve od sebe da ti pomogne?

- Istina je da sam neposlušna, jer ne želim da popijem čaj, a u ovim uslovima meni je jako teško da sačuvam svoje zdravlje. Bila sam jako loše, ne mojom krivicom. Bio je tu dovoljno u tom momentu. Uvek će se komentarisati ovako ili onako ali jedno je tačno, a to je da on stvarno brine o meni. A što se tiče tabele i plasmana, to je totalna glupost, bio on prvi ili poslednji, on je uvek isti.

Da li Elvin ispunjava sve kriterijume da bude tvoja jača polovina i da li možeš da vas zamisliš zajedno napolju?

-Naravno da ispunjava, što je dodatni plus ali kada se zaljubite, postojeći kriterijumi se lako mogu srušiti. Mogu da zamislim, a i zamišljam ali ne trčim pred rudu.

