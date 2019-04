SANJA LIJE SUZE ZBOG MATORE, DA LI ĆE NJIHOVA VEZA PUĆI? STANKOVIĆEVA ŠIZI: Idi napolje, sve vreme me BLAMIRAŠ! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora i Sanja Stanković posvađale su se u pabu, a Sanja je plakala i pokušavala da objasni šta je problem.

"Ti si nervozna od kad sam ja ušla ovde. Nije mi jasno kako se ja ponašam. Govoriš mi kako treba da pazim kako se ponašam i šta pričam. Ti ne znaš da zameriš bilo šta. Odmah histerišeš i prebacuješ svašta nešto", rekla je Matora dok je Sanja plakala, pa dodala:

foto: Printscreen

"Onog trenutka kada mi bude loše u vezi, ja ću raskinuti. Ako se ovo nastavi ovako, ja to neću trpeti. Mi nemamo nijedan problem, ti teraš inat."

"Hajde pusti me na miru. Ti si bezobrazna, a ja teram inat. To će da traje sve dok ti budeš bezobrazna. Hajde, idi napolje, hoću da budem sama. Blamiraš me", govorila je Sanja.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir