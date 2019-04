NAKON ŠTO JE MATORA PLJUNULA U LICE, OGLASILA SE STARLETINA ODBRANA: Njih pogađa što Stanija zna mnogo o njima! DOZLOGRDILO JOJ DA JE UPOREĐUJU SA PROSTITUTKAMA!

Stanija Dobrojević imala je sukob sa Sanjom Stanković, a onda i njenom devojkom Jovanom Tomić Matorom. Starleta na sve načine pokušava da dokaže kako je ona paravan svim devojkama koje se bave prostitucijom, a kao dokaz za to navela je da ima mnogo informacija iz spoljnog sveta o tome ko se sa kim druži, alii šta radi van rijalitija.

Ovo je pogodilo mnoge učesnice sa kojima je starleta došla u sukob, pa su je oštro napale. Ovim povodom oglasio se njen PR tim, kodi vodi njena drugarica Tamara. Ona je istakla da je Staniji preko glave lažnih optužbi o prostituciji, zbog čega više ne želi da ćuti i prikriva one devojke koje se, kako kaže, time stvarno bave.

"Sanja odlično zna šta je sve Stanija rekla i koje joj je pitanje postavila, šta je time htela da joj kaže, zato smo gledali onakvu njenu reakciju, zato što ju je pogodila istina! Te devojke uđu u rijaliti, prave se lude i prave se kako su svetice, a i te kako postoje ljudi koji sve znaju. Ovaj grad je mali. Odlično se zna ko se u kakvim društvima kreće, kakve devojke tu dolaze. Sanja je odreagovala tako, pogodila je istina, ima ona svašta iza sebe, a Staniji je savest čista. Stojim iza svega što je rekla, znam mnoge stvari", izjavila je Stanijina drugarica.

foto: Printscreen

Tamara je otkrila da je Dobrojevićeva ušla odlično pripremnljena i naoružana informacijama o svim rijaliti učesnicama, ali i da iste čuva kako bi ih iznela u određenom trenutku, ako to bude potrebno.

"Beograd je mali, mnoge stvari se znaju. Stanija je ušla i te kako pripremljena. Međutim, meni prvoj je rekla da neće nikog da napada tim informacijama kojima barata, već će se odnositi prema njima u skladu sa dešavanjima u "Zadruzi". Međutim, konflikt Sanja - Matora - Ana traje već duže vreme. I one su Staniji izgovarale ružne stvari, sinoć je puklo to, pa je iznela te stvari spolja. Ima ona informacije i o drugim učesnicima", priznala je članica starletinog PR-a.

foto: Printscreen Instagram

Matora je tokom svađe pljunula u lice Staniju, a to ponašanje zgrozilo je Tamaru.

"Meni je to primitivno, malograđanski, dno dna. Priča da je gradska faca, šmeker, samu sebe tako naziva, a sinoć je pokazala da to nije. I to mi je neka vrsta nemoći, ne može da se odbrani verbalno. Sve je rekla sinoć o sebi", zaključila je Tamara.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Dragan Kadić

Kurir