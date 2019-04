NADEŽDA BILJIĆ PROGOVORILA O ZABRANJENOJ TEMI: Pevačica priznala da li se njene koleginice bave PROSTITUCIJOM!

Nadežda Biljić progovorila je o najaktuelnijim temama, o kojima se neke pevačice ne bi usudile da govore.

Ona je priznala da je išla kod psihijatra posle prve sezone rijalitija i ne vidi zbog čega je to sramota, a onda progovorila o prostituciji.

"Za mnoge moje koleginice pričalo se da se bave prostitucijom, iako im je glavno zanimanje pevanje. Prostitucija treba da se legalizuje da bi žene prestale da kriju čime se bave i kako bi otvoreno pričale o tome. Verujem i da bi se smanjila stopa nasilja jer smo nebrojeno puta čitali vesti o prebijenim prostitutkama", rekla je Nadežda.

Iako nikada nije bila udata, ona kaže da razvod nije tabu tema. Nadežda misli da žena uvek najgore prođe posle kraha braka, jer nije uspela da sačuva muškarca za sebe.

Pevačica je progovorila i o marihuani, a smatra da ne treba da bude legalizovana.

"Čim do sada nismo legalizovali marihuanu, verujem da još nije dobro da se to uradi. Naša zemlja nije uređena da može da uvede legalizaciju lakih droga, a da to neko ne zloupotrebi", izjavila je ona i dodala da je dobar primer da veza može da se rodi iz seksa za jednu noć:

"Kako se osećate u datom trenutku, tako treba i da radite."

