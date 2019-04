PAVLE JE TREBALO MALO BOLJE DA RAZMISLI PRE NEGO ŠTO JE OVO REKAO... Stanija mu zapušila usta za sva vremena: Sav njegov prljav veš istresla je PRED MILIONIMA! (VIDEO)

Pavle Jovanović smatra da on kao muškarac o porodici i u četrdesetim može da razmišlja, dok starleta Stanija Dobrojević kao žena već očajnički kasni sa ovom velikom životnom odlukom. Kada se dotakao teme dece i rađanja, vatrena crnka je ustala i razvezala jezik, pa ga ućutkala do daljeg.

Ovome se zasigurno nije nadao.

"Ja sam muškarac i mogu i sa 40 godina da imam porodicu, a njoj je već vreme odavno za porodicu. U današnje vreme, te njene godine su to što jesu. A to se odnosilo što je ostavljena od strane dečka na način na koji je ostavljena", rekao je Pavle, pa "probuio zver".

"On verovatno bolje zna šta ja imam, a šta nemam... Jako je ružno kad čujem od mladih devojaka da se možda nikad neću ostvariti kao majka, sad čujem od muškarca koji je moja generacija. To je sramno i ružno. Evo, da vam zapušim usta, ja sam neko ko je dva puta prošen, imam brak iza sebe od dve godine. Nisam bila spremna da rađam decu i da osnujem porodicu. Otkad znam za sebe znala sam da se pre tridesete neću udati. Moji bivši momci i verenik su hteli decu, ja nisam bila spremna. Sad već razmišljam o tome, o deci. A znaš Pavle, ja možda nisam ni ostavljena. On je za tebe institucija, ti si jedan beskičmenjak. Ti si hostesa jedna obična koja radi na splavu na procenat. Nisi bio menažder pevača, bio si im vozač. Nisi imao za odeću, oni su ti kupovali", rekla je oštro ona, a cimeri iz rijaliti kuće ostali su zakopani u mestu posmatrajući je.

