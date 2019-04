ŠUTNUO JU JE KAO KRPU PRED SVIMA: Lunine reči kroz suze ZABOLEĆE sve, a kad čujete zašto je Marko raskinuo s blogerkom ZAPANJIĆETE SE! (VIDEO)

Marko Miljković ostavio je Lunu Đogani pred svima i to za stolom i to ju je, kako je rekla, najviše zabolelo.

"Marko je izjavio za crnim stolom da raskidate i da više nema povratka. Kako si se ti u tom trenutku osećala i kako si gledala na taj njegov potez", glasilo je pitanje za Lunu.

foto: Printsceen

"Osećala sam se odvratno. Nisam očekivala da će na taj način da završi sa mnom. Pitala sam se na koji način da mu priđem. Mislim da je to bio najgori mogući način da se raskine za stolom. Ako on misli da je to ispravno, to je njegova stvar. Danima ne mogu da ga prepoznam, to nije čovek u koga sam se ja zaljubila", ispričala je blogerka.

"Ne mislim da sam bila loša devojka. Volela sam ga i poštovala. Tako uvek i završim kao što sam završila i sad. On to kaže jer ne želi nikada da prizna svoje greške. Meni je samo on u glavi bio i samo sam njega gledala. Ne mogu više da pričam", rekla je Luna.

"Jednostavno, potpuno sam sebi dao za pravo da pred svima raskinem sa njom jer ona tim ljudima više veruje nego meni. Bukvalno da svi oni vide i slade, Ljuba, Stanija, Maja, Mina, Zorica da im bude jasno, da shvati, da slade, da se slade. To je razlog što sam pred svima raskinuo. Nema o ćemu više da pričamo. Hoću da njoj bude jasno da smo završili", objasnio je Marko.

