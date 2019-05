OBORIO GA NA KOLENA PA GA UHVATIO ZA VRAT I BACIO U BAZEN! Sad mu preti žestoka kazna: Mogao je da se UGUŠI! Za ovo se robija i do 3 GODINE! (FOTO, VIDEO)

Đorđe Tomić tokom žurke u vili "Parova" prišao je Mladenu Vuletiću i pitao ga zašto je Ivan Marinković ulazio u sobu dok je on bio tu sa devojkom. Iako mu je pojašnjeno da niko ništa nije uradio namerno, Tomić je u besu skočio na Marinkovića, oborio ga, pa ga bacio u bazen.

Obezbeđenje brzo je reagovalo, međutim, kako navode domaći mediji, sestri Ivana Marinkovića nije bilo nimalo lako dok je gledala čitav incident. Teodora je odlučila da pravno goni Tomića zbog svega što je uradio njenom bratu, jer taj potez uopšte nije bio bezazlen.

"Ivanova sestra Teodora nije mogla da veruje šta je videla na TV-u. U tom trenutku se strašno iznervirala, a stres joj je prouzrokovao napad panike. Ona je odlučila da pregovora sa advokatima i pravno goni Đorđa zbog toga što je uradio njenom bratu", ispričao je izvor, pa dodao: "Ako se to bude desilo, policija će obaviti svoju dužnost. Njih dvojica će biti saslušani van vile, a onda će se pokrenuti postupak u kom Đorđa može da očekuje zatvor i do 3 godine zbog agresije i fizičkog napada na takmičara. To što je on uradio Ivanu, uopšte nije bezazlena stvar."

