STALNO SAM SLUŠALA SVAĐE IZMEĐU MAJKE I OČUHA, UBILI SU MI ŽELJU JOŠ U DETINJSTVU: Sanja se gušila u suzama, a ovo je RAZLOG!

Sanja Stanković istakla je kako želi da se bavi pevanjem, ali da nema samopouzdanja u sebe.

Ona ne zna šta želi da peva na "Zadrugoviziji", pa je počela da plače kod Drveta mudrosti i otkrila u čemu je problem.

"Mnogo sam nesigurna iako imam uz sebe Jovanu, Aleksu, Savu... Ne znam šta mi je, plašim se da se ne obrukam", rekla je Sanja i dodala:

foto: Printscreen

"Generalno mi je bila takva situacija u porodici, bile su svađe i rasprave između majke i očuha. Neću da pričam javno, ali uvek kada sam nešto želela, bilo je da ja to ne mogu i kako ću ja to. To su porodične stvari. U srednjoj školi sam živela u kući muzičara, ali moja mama nikada nije bila za to, jer je tata bio pevač. Imala je loše iskustvo, ali kada ti neko ubije želju u detinjstvu, pogubljen si ceo život. Svi su imali i babe i dede i mame i tate i spoznore i svašta. Ja ću se boriti za sebe, ali moram da dignem to samopouzdanje. Ne mogu sama sa sobom da se izborim."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir