SAMU SEBE SAM VODILA PO BOLNICAMA, ALEKSANDRI NE VERUJEM, DRUGE ŽENE NAZIVA MAJKAMA: Ljuba kroz suze progovorila o ćerki, ništa od POMIRENJA! (VIDEO)

Aleksandra Subotić i njena majka Ljuba Pantović tek što su se pomirile, već su ušle u sukob.

Naime, Ljubi je zasmetalo što Aleksandra prema njoj nije pažljiva, pa je počela da plače.

"To me ne zanima, ja isključivo sama zarađujem, niti sam se grebala od nje, niti se od mog grebem, isključivo sve sama radim. Ja ću da budem srećna ako se ona uda za nekog dobrostojećeg, jer će joj biti dobro. Ja se ne oslanjam ni na koga, ni na nju. Ja sam tako naučila u životu. Kada mi je bilo najteže, ja sam samu sebe vodila po bolnicama. Ja sam bila srećna što je ona srećna, ljudi su se radovali. Ja sam od kad su bile te uspomene, kliznula i doživela to da mene ništa više ne zanima", govorila je Ljuba, a Aleksandra se nadovezala:

"Ja ne razumem ništa ovo i ne vidim bilo kakvu potrebu za ovim ponašanjem, niti za ovim suzama. To da ja nju nisam nikad ničim ponudila, to nije istina. Ja ne pravim ne znam kakva jela, niti šta ja znam, ali uvek kada imam neki keks, ja ponudim. Prva stvar koju sam zamerila i požalila se, kada je bila tema ko je najosećajniji u kući. Ja sam odmah napravila gard, rekla sam lepo mi je, prija mi, za mene je to mirna luka, ali sam se uplašila da se ne dođe do bure. Ja sam rekla da je za mene najosećajnija Zorica Marković. Ona mi je na neki način zamenila majku."

