IZABELA SKOČILA NA KADRU, PA IZUDARALA I OBEZBEĐENJE! Momak se nada najgorem: Traži da ga snimaju bez prestanka za SVAKI SLUČAJ!

Izabela Alijoski u gluvo doba već turbulentne noći, nasrnula je na svog dečka Elvina Kadrića, a kada je obezbeđenje dotrčalo da mu pomogne - izudarala je i njih bez pardona.

Kadra je zato siguran da je ovo kraj, što se tiče njih dvoje. Takođe, istakao je pred Vendi da je u velikom strahu, te da je tražio sopstveno obezbeđenje, kao i to da ga kamere sve vreme boravka u vili snimaju.

Siguran je da je njegov post bio pokretač svega.

"Ja sam s njom sinoć definitivno završio posle onog fizičkog kontakta. Bar da je postojao neki razlog... Ja sam i produkciju pripremio da će biti ozbiljnih provokacija, sad kad krenem da se više družim s drugim ljudima. Obezbeđenje treba da bude stalno blizu mene i kamere stalno na meni. Ovo se dešava sve zbog mog posta. To je iskušenje! Ne može svako da legne pored mene. Zato ću probati da se danas s nekim zamenim kreveta i totalno ću se držati na distanci. Ja se sigurno neću pomiriti, to je sigurno", istakao je on u razgovoru sa Vesnom Vukelić Vendi.

Sa druge strane, Slađa Petrović, Izabelina majka, istakla je kako je jedva čekala da njena ćerka stavi tačku na ovu romansu.

"Videla sam konačne rezltate. U daljim emisijama očekujem da čujemo uzrok njihove svađe i raskida. Mislim da je raskid konačan i volela bih da tako bude", kazala je Slađa.

