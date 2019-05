ANA, TI ZNAŠ MOJE DRUGARICE KOJE SU ELITNE PROSTITUTKE! REKLE SU MI DA IDEŠ SA MOĆNIM MOMCIMA: Lazar direktno prozivao Koraćevu, a ovako se jedva BRANILA! (VIDEO)

Lazar Jeremić ostao je sam u pabu sa Anom Korać i Davidom Dragojevićem, pa je počeo da priča o svom druženju sa prostitutkama i pomenuo Filipa Mijatova.

"Ja tog Filipa znam kada je dolazio kod nekih mojih drugarica. Znaš Ana i ti te devojke. Sad ja treba da kažem da ti njih znaš... Pa sam ću sebi da uskočim u usta! Filip je plaćao devojke, imao odnose sa njima. Te devojke su mi pričale da Ana ide sa moćnim momcima. To su opipljive stvari. Mogu da se razumeju loše. Ana se družila sa Filipom i zna svašta nešto. Ona to ne želi da priča. Njoj on ne može da napravi problem. Ti si samo njih znala, ne mora da znači da si imala nešto sa njima", pričao je Lazar.

Ana je slušala dok je Jeremić pričao o Filipu i devojkama koje je poznaju, pa se nekoliko puta ubacila sa komentarima kada se Lazar opuštao i otkrivao neke nove detalje.

"Ja odlično znam kome šta pričam. Nisam ja kriva što sam bila sa takvim momcima. Ništa mi niko nije kupovao. Ne zanima me. Baviću se ljudima koji mene spomenu. Svako ko želi da me vidi tako, on će da vidi to tako. Ne mogu odavde da dokažem to ovde", govorila je Ana Korać, a David je sve vreme ćutao.

