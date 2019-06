PRESTANITE DA LAŽETE NAROD! GLEDAOCI NAPALI ANU KORAĆ: Ovako se Davidova devojka upetljala kada su je pitali o s*ksu Lazara i Aleksandre! (VIDEO)

Ani Korać su gledaoci poručili da prestane da laže narod i pitali je zbog čega dečku Davidu Dragojeviću, kom sve govori, nije rekla ranije za s.ks Aleksandre i Lazara.

Starleta se jedva izvukla, pa je rekla kako nikada nije želela da koristi to u svađama.

"Meni to Lazar nije spomenuo samo za nju, nego i za još dve devojke iz kuće i za još jednu devojku koju zna napolju. To što je Lazar meni rekao, nikome nikada nisam rekla i nisam koristila u svađama. Ja ovde nijednu devojku neću napadati, a znam to", rekla je Ana Korać.

"Bože, pacijenti", bio je komentar Aleksandre Subotić.

