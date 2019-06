MIKIJEVA SUZANA GRCA U SUZAMA: To samo ON I JA ZNAMO i zato hoću da ga vidim, ali NE OVDE! Posle gromkog šamara MOLI DA JE PUSTE ZA PČELAROM!? (VIDEO)

Suzana Perović posle silovitog šamara rešila je da više ne učestvuje u programu, a u razgovoru sa cimerima istakla je i da je spremna da snosi posledice izlaska iz još uvek aktuelnog rijalitija. Miki Đuričić diskvalifikovan je zbog agresivnog ponašanja, a otkako mu je videla leđa, pevačica ne može da se smiri.

Ona smatra da je njihova ljubav prava i da honorari i samo učešće u "Zadruzi" njoj ništa ne znače ako Miki nije pored nje. Drvetu mudrosti ispričala je sve što joj se vrzma po glavi od Mikijevog gnusnog postupka koji je podigao celu Srbiju na noge.

"Da, ja sam protiv toga. Osuđujem svaki vid nasilja! To ti tako kažeš... Hoću da razgovaram sa njim, Drvo. Smatram da jedno drugom dugujemo da sednemo i da porazgovaramo. Ne ovde da razgovaramo, ne ovde! Postoji nešto što samo on i ja znamo, to smo ostavili za van zidina ovog rijalitija. To je sve tako konfuzno, a sve je ovo isključivo moja volja i odluka. Posledice ću staviti na svoja leđa i izaći odavde i snositi ih. Ja bih bila najveći skot kad bih ovde ostala zbog honorara! Preklinjem vas, donesite mi ugovor!" tražila je Suzana.

"Da li misliš da jedno isključuje drugo? To ne razumem? Zašto misliš da tvoj opstanak u 'Zadruzi' umanjuje ljubav prema Mikiju?" zanimalo je Drvo.

"Zato što je ljubav jača od svakog honorara! Nije on to tražio od mene! Ja imam. To je patnja što ja osećam, ne vredi! Ja sam svesna kazne, svega sam svesna!" odgovorila je Suzana.

"Mislio sam da mogu bar malo da ti pomognem i olakšam, ja i dalje mislim da ovo nije tvoja odluka i isto tako mislim da prava ljubav može da sačeka, dalje je sve na tebi", reklo je Drvo.

"Hvala ti što si pričao sa mnom, ali moja odluka je moja odluka", rekla je Suzana kroz suze.

Podsetimo, pošto je ošamario Suzanu, Miki je nasrnuo i na Nadeždu Biljić, pljunuo joj u lice i nekoliko puta je udario drvenom štakom. Miki je priveden i trenutno se nalazi u policiji na saslušanju, a biće odlučeno da li će mu biti određen pritvor.

