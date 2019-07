HOĆEŠ PRED SVIMA DA ME J*BEŠ? NEMOJ VIŠE DA ME HVATAŠ ZA VRAT: Luna eksplodirala u SUZAMA, a Marko joj napravio HAOS! Ovo više NE DOZVOLJAVA! (VIDEO)

Luna Đogani posvađala se sa Markom Miljkovićem, a onda mu je prebacila jednu stvar koju joj je učinio.

"Napio si se i boli te k*rac, rekla sam ti sto puta da me ne hvataš za vrat. Mislila sam da ćeš da me nabiješ! Je l' to lepo? Što nisi rekao izvini? Što moraš uvek da se svađaš sa mnom?", govorila je Luna kroz suze.

"Luna, igrali smo, zezali smo se! Šta je sa tobom? J*bao me pas kada sam ti dao alkohol da popiješ! Ti za go k*rac nisi kada piješ, nije nijedno piće trebalo da ti dam! Treba opet da se svađamo ovde. Mi smo momak i devojka, možemo da radimo šta hoćemo", vikao je Marko na Lunu.

