NEĆU DA ME VIDE KAO K*RVU! Luna Đogani pred finale ima NOĆNE MORE! Hitno joj doveli psihijatra, dao jo DUPLU TERAPIJU, a niko nije znao za ove njene probleme!

Luna Đogani je zbog teškog psihičkog stanja počela da uzima duplu terapiju. Psihijatar joj je prepisao duplu terapiju, a njeno stanje se pogoršava kako se bliži kraj rijalitija.

foto: Pritnscreen

"Ona se jako plaši da će joj se dogoditi isto što i prošle godine i da će je kao Sloba Radanović i Marko Miljković ostaviti pred samo finale. Takođe se boji i da nije popravila utisak i da će kada izađe ponovo čuti loše komentare na svoj račun", kaže izvor.

Ona zbog svega ima noćne more, pa su iz produkcije hitno reagovali i pozvali njenog terapeuta, a on joj je pojačao dozu lekova i savetovao da ne misli o finalu i bilo čemu što je na to podseća.

foto: Printscreen

I ona sam je priznala da joj se stanje pogoršalo.

"Kada sam ušla ovde nadala sam se da ću popraviti utisak. Kako se bliži kraj sve više tonem, a na moje stanje utiče i veza sa Markom i stalne trzavice. Brine me što nisam do kraja popravila sliku o sebi. Volela bih da me ljudi više ne vide kao "k*rvu" koja je pokvarila brak Kiji Kockar i Slobi Radanoviću", požalila se Đoganijeva.

foto: Damirko Dervišagić

Kurir.rs/Informer/Foto Printsceen

Kurir