HOĆU DA MI LUNA RODI DECU, NIJEDNA DRUGA! Marko Miljković PAO U DEPRESIJU zbog Đoganijeve: Ako se ne pomiri sa blogerkom, prijatelji se plaše šta će biti S NJIM!

Marko Miljković, drugoplasirani učesnik rijalitija "Zadruga" već danima ne može da dođe sebi zbog svega što mu se izdešavalo poslednjih dana rijalitija i zbog toga što je okrenuo leđa blogerki, devojci koja mu je dokazala da ga ludo voli i pored njegovih poniženja koje joj je javno priređivao.

- Marko je veče tokom finalne večeri shvatio koliko mu Luna znači i koliko mu je teško zbog svega što se među njima izdešavalo. Mi koji ga poznajemo videli smo da mu nije bilo dobro u momentu dok je Luna napadala Staniju da se muva sa njim. On je sedeo i ćutao, a u sebi je vrištao tog momenta. Videlo se da želi da je zagrli i kaže joj koliko je voli i kako mu je samo ona važna, ali nije hteo preko ponosa i kasnije kada su ostali sami. Priznao mi je da je sekunda falila da brizne u plač. On deluje kao hladna osoba, ali nije tako. I te kako je emotivan kad se zaljubi, a tada se to desilo.

Skoro kroz suze mi je rekao: "Mnogo mi je žao i krivo što sam povredio moju Lunu. Tek sada vidim koliko je tu malu ludo volim, koliko mi fali svaki sekund sa njom. Ona se uselila u moje srce, u moje vene. Grize me savest što sam je povređivao, što sam dozvolio da plače i ponovo se trese, kao što je bilo sa onim balvanom", prenosi izvor veoma blizak Miljkoviću, koji je s njom tokom ovih dana kada proživljava ljubavnu dramu zbog Gagijeve i Anabeline ćerke.

foto: Printscreen

"Ona je devojka koju vidim kao majku svoje dece. Želim da Luna rodi decu i nijedna druga. Ako se to ne desi, biću nesrećan jako", rekao mi je Marko.

Potonuo je posle finala. Nema ga nigde. Gleda snimke njega i Lune, sve je odgledao, ali vrti ih iznova. Posebno ga pogađaju svađe i ružne reči upućene njoj. Misli da je moglo da bude mnogo drugačije. Da može da vrati vreme, pazio bi je kao malo vode na dlanu. On se nada da ga Luna i dalje voli i da će mu se sama javiti, da neće ni ona izdržati bez njega, kao što on ne može bez nje.

foto: Printscreen



"Ako se ona njemu ne javi, on je spreman da pogazi ponos i ode na njena vrata. Zamoliće je da mu sve oprosti, uzda se u tu ljubav. Čak i njegova mama je rekla kako joj je Luna prirasla za srce dok ih je gledala svih ovih meseci, a to ga je dodatno pogodilo. Ako se ne pomiri sa Lunom, on neće nikada više biti onaj Marko kakvog ga svi poznajemo", završava jedan od najboljih prijatelja Miljkovića, koji je insistirao na tome da ostane anoniman.

Kurir.rs/Rijaliti/Foto

