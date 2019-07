STALNO JOJ JE MUKA, A JEDE MALO VIŠE! David Dragojević ne krije uzbuđenje: Postaje OTAC?

Ana Korać i David Dragojević posle "Zadruge 2" skrasili su se na Novom Beogradu. Planiraju, kažu, odmor i zajednička putovanja, a zgodna crnka još uvek je pod utiskom pomirenja sa Dalilom i Dejanom Dragojevićem, koje se odvilo u Bosni.

Međutim, ono što je posebno zaintrigiralo naciju jesu navodi o Aninoj trudnoći.

"Stalno joj je muka, jede malo više... Sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Šta god da se desi... Ja bih bio srećan da se desi to" iskren je bio Dragojević za Premijeru, dok je Ana rekla: "- Ne znam, iskreno, još uvek ništa, ali sve je moguće.

Mnogo više detalja je, pak, otkrila sa pomirenja.

"Prelepo mi je bilo kod njih! Dalila me je ugostila kao da sam došla kod svoje mame! Divna devojka, divan dečko... Kada smo izašli, David je odmah poslao poruku Dalili", pričala je Ana.

foto: Printscreen, Premijera

"Odmah sam po izlasku iz 'Zadruge' pozvao Dalilu, naravno rekao sam da želim da dođem da pričamo, sve nesuglasice da rešimo... Rekao sam da želim da dođem u Bosnu sa Anom, da rešimo neke naše porodične stvari. Pričali smo dosta, bilo mi je drago kad sam otišao. Moj brat je bio ljut zbog svega, ali ona je potencirala, želela da dođem. Bilo nam je prelepo, stvarno, i jako sam srećan zbog toga", objasnio je odmah David.

foto: Printscreen, Premijera

Inače, uprkos tome što je isticala da će nekadašnju prijateljicu Kiju da kontaktira i reši sa njom šta treba pošto napusti rijaliti kuću, Koraćeva se, izgleda, predomislila.

"Ja sam rekla da hoću da razgovaram sa njom, da popričam, da joj pošaljem poruku. Međutim, kada sam izašla videla sam da je sve to otišlo u nekom kontra smeru... I te laži, te izjave, gluposti... Mića proziva Slobu da nešto kaže ili ne, a čovek je demantovao te gluposti. I bezveze mi je to što Kija komentariše, da neću ni imati prostora da joj se javim – naravno da neću, posle toga što je izjavila, nemam želju da se javim. Baš je glupo to što je rekla", zaključila je Ana.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs/Foto: Printscreen Premijera, Printscreen

Kurir