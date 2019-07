MARIJANA JE OD BIVŠEG DOBILA BATINE, UŠLI SU ZAJEDNO U RIJALITI, A SAD JE ZAVRŠILA S NJIM: Rijaliti učesnica prekinula HAOTIČNU VEZU, a evo šta je sve radila zbog Milija!

Marijana Marković bila je u burnoj vezi sa Milutinom Radosavljevićem Milijem, koji je čak i fizički nasrnuo na nju nekoliko puta, ali je posle rijalitija svemu došao kraj.

Da li si definitivno odlučila da ostaviš Milija i koji je razlog za to?

- Da, tačka je stavljena što se tiče veze sa Milutinom. Po izlasku iz rijalitija shvatila sam da smo on i ja totalno dva različita sveta. Smatram da sam mu mnogo praštala i mnogo dozvolila, shvatila sam da kao osoba puno više vredim i da zaslužujem nekog ko će me čuvati kao malo vode na dlanu. On živi životom koji je meni nepoznat i shvatila sam da ne bih mogla da živom njegovim tempom, niti da budem u okruženju ljudi sa kojima se on druži.

Da li je Mili nakon njegovog izlaska iz vile pokušao da stupi u kontakt sa tobom?

- Jeste, zvao me je nekoliko puta, ali ne želim nikakav kontakt sa njim, jer sam osoba koja 100 puta oprosti, ali kad presečem, presekla sam!

Da li se u tvom životu pojavio neki novi muškarac?

- Postoji jedan dečko koga poznajem 8 godina, to mi je za sada samo simpatija, ali ako postane momak obavestiću vas, pošto ne živi u Srbiji.

Šta trenutno radiš? Na šta ćeš potrošiti honorar ako već nisi to do sad učinila?

- Trenutno radim u kazinu, gde sam radila i pre rijalitija. Nisam gubila vreme, nego sam nakon 3 nedelje odlaska iz vile vratila svom poslu i odrekla sam se mora ove godina jer želim da novac zarađen u rijalitiju iskoristim na što pametniji način, Ostalo mi je još nešto oko kuće što želim da završim, da upišem engleski, da ga usavršim i da u septembru upišem fakultet.

