KAD SUBOTIĆEVA SEDNE ČUVENOM PECI U KRILO SVE SE ZALJULJA: Aleksandra se zanela sa dečkom, pa ZAPUŠILA usta svima koji misle da je sa njim SAMO ZBOG PARA! (FOTO)

Ljubav moja ♥️🧸 #love #inlove #myboyfriend #cute #sweet #smile #life #lifestyle #summer #summervibes #summer2019 #enjoy #couple #couplegoals #montenegro #utjeha 🐥

A post shared by Aleksandra Subotic (@sandrasuboticss) on Aug 21, 2019 at 2:37am PDT