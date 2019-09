JA SAM HRIŠĆANKA I SMATRAM DA SE KUMSTVO NE ODBIJA: Ilijanu su osudili zbog Milojka i Milijane, a EVO kako se posle svadbe PRAVDALA!

Ilijana Vagić gostovala je u jednoj emisiji, a tom prilikom priznala sve o odnosu sa nekadašnjim cimerima Milojkom i Milijanom Božić.

Ona je osuđena od strane Đorđa Tomića što je prihvatila kumstvo sa osobama koje vrlo kratko poznaje, ali Vagićeva je bila više nego jasna tim povodom.

- Nisu neraščišćeni računi. Pre svega moram da kažem da je pominjao i za svadbu Milijane i Milojka. Ja sam Srpkinja, hrišćanka pravoslavne vere. Ja smatram ako me neko pozove za kumu da ja treba da kažem "da" jer se kumstvo ne odbija. Ja sam prihvatila naravno kumstvo, to mi je prvo kumstvo i moja kuma se prvi put udala. Bože moj da li oni imaju prijatelje ili ne, to nije moja stvar, moje je da prihvatim kumstvo - objasnila je Ilijana.

