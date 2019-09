PRIŠAO JE KREVETU, STAO IZA NAS I POKAZAO PI*ICU! Đole do detalja opisao šok scenu, niko nije mogao da veruje ŠTA ČUJE!

Velika svađa Đine i Dimitrija Mijatova još uvek trese celu vilu "Parova". Đorđe Tomić i te kako je imao šta da kaže na tu temu, i nijedan detalj nije izostavio.

"Rekao sam im da se raspravljaju koliko god žele, to je najmanji problem. On je njoj i mamu i sestru... vikao je da su narkomanke i na to mu je ona uzvratila. Posle toga je zaspao, ali se odjednom probudio, skočio, počeo da nas vređa i preti. Prišao je krevetu, stao iza nas i pokazao pi*icu! Pokazao je to!" objašnjavao je zgranuti Đole.

Voditeljka Jovana Jeremić nije mogla da sakrije šok pošto te pao i opis Dimitrijevog ponosa.

"Šta je pokazao?!" rekla je ona u neverici, pa prekinula program, a na licu joj se videlo da joj nimalo nije bilo prijatno.

foto: Happy screesnhot

Kurir.rs, M.G/Foto: Happy screenshot

Kurir