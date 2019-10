SRAM TE BILO, DŽUKELO JEDNA, KOLIKO PUTA SAM TI U KUĆI BIO! Lepi Mića van sebe zbog Bojanića: Umalo da padne na nos koliko se upinjao URLAJUĆI NA PEVAČA!

Miloš Bojanić napravio je lom čim je kročio u Imaginarijum. Pošto su ga Dalila, Dejan i Miljana Kulić dočekali kao rođenog, nastao je haos kao nikad pre pošto se našao oči u oči sa Saškom Karan, a onda i sa Lepim Mićom.

Naime, pevač je Mići rekao da su oni samo poznanici, pretvarajući se da ga uopšte ne zna, što ovome nimalo lako nije palo i brzo je planuo.

"Kaži, brate, da li sam ti nešto ružno učinio. Koliko sam puta bio kod tebe kući? Nastupali smo preko 100 puta zajedno", vikao je Mića, ali Bojanić je ostajao miran i nije mu dozvolio da ga i tonom glasa isprovocira.

"Možda kada ja nisam bio kući. Ne znam o čemu pričaš. Dosta si držao predavanje Mićo, dosta si je*ao majku ovoj deci. Eto, to je taj Ružni Mića", smirenim tonom komentarisao je on.

"Neće ti više onaj govoriti da pušiš i da ti psuje majku", obratio se Tari direktno Bojanić.

"A što? Ti ćeš kao to da sprečiš?" smejala mu se Saška Karan.

"Ma, p*ši k*rac, bre, i ti, sram te bilo, džukelo jedna", zaurlao je Mića toliko da je umalo i pao na nos od besa.

"Napuši mi se k*rca, je l' si čuo, Bojaniću? Sram te bilo, Bojaniću! Evo ga Miloš Bojanić! Pevali smo na sajmu svaku treću noć i svaku noć dobije po 700, 800 maraka... Onda peva jedan sin, pa drugi...", vrištao je Mića.

Dok je Bojanić obećavao da će pojedine čuvati od Miće i da mu neće dozvoljavati da ih pljuje i psuje, Mića je bez prestanka urlao o tome kako se njih dvojica znaju 35 godina.

"Ja sam došao da se šalimo, družimo i sve što ću ja sa vama doživljavati pored druženja i onog drugog dela rijaltiija, smatrajte da je to ništa lično", mirnim tonom predstavljao se pevač cimerima koji su, pak, želeli da se sa njim upoznaju i ostvare kontakt.

foto: Printscreen

Inače, Bojanić je još u studiju kod Dušice Jakovljević progovorio o Mići, a ni tada nije imao mnogo lepih reči za njega.

"Ima ljudi koji mi se ne sviđaju, ali ne bih sada pominjao njihova imena, gledaoci će sve to da vide sami", rekao je, pa nastavio upravo o svom prvom zvaničnom rijaliti suparniku: "Prvo, on nije lep. Imali smo Lepu Brenu i Lepu Lanu, ali Lepi Mića uopšte nije lep. Nije ni ružan, ali nije ni lep. Ja sam tu baš zbog Lepog Miće, ali i ostalih, da pokažem da sve može dijalogom, a ne svađom i vikom, to je nepotrebno", ispričao je on pa se tek onda uputio ka Beloj kući.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir