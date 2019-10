POLICIJA JOJ DOŠLA NA VRATA, DOČEKALA IH U VEŠU: Ilijanu su došli da privedu, a ovako se IZVUKLA! Priznala i zašto ima ZABRANU da izađe iz SRBIJE! (VIDEO)

Ilijana Vagić priznala je da joj je policija dolazila na vrata da je privede, pa i kako se izvukla iz neprijatne situacije.

"Meni je život rijaliti, ovo u vili je "mala beba" za mene. Pre neki dan, misleći da je majka na vratima, otvaram vrata u donjem vešu. Dva policajca koji su došli na kućnu adresu da me hapse. Zbog prekoračenja brzine i ne odazivanja na pozive koje sam dobijala. I oni su bili iznenađeni kada su me videli, a moja reakcija je bila da sačekaju da se obučem. Naravno, rekla sam da ću se odazvati i sve se rešilo", rekla je Ilijana.

foto: Printscreen/Happy

Vagićeva je bila kuma Milijane Božić, a na komentare da je to uradila iz koristi nema šta da kaže.

"Ne zanima me šta se priča, ti koji se oglašavaju hoće da naprave medijski bum, a mene to ne zanima. Seoski turizam mi prija. Ne mogu da putujem preko, imam neku potrenicu, a dok to ne završim, putujem po Srbiji", zaključuje ona.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir