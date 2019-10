DOČEKIVAO SAM SVE GRADSKE PIJANCE I SVE IH ISPRAĆAO! UVEK SAM BIO NAJPIJANIJI! Novicu Zdravkovića sin Dušan je mnogo RAZOČARAO, povukao na STRICA, ali pevač od ovoga najviše strepi

Pevač Novica Zdravković otvorio je dušu i progovorio o sinu Dušanu Zdravkoviću, koji se trenutno nalazi u osmoj sezoni popularnog rijalitija ,,Parovi".

Kako kaže, Dušan je lepo vaspitan, dobar dečko, nikada prvi ne bi uvredio, niti fizički napao, jedini problem je preterana sklonost ka alkoholu.

"Na neki način sam razočaran u njega što pije, a s druge strane, on je Zdravković, normalno je da će da popije koju. Savetovao sam ga da smanji alkohol kako bi mogao da ima kontrolu nad sobom, da ne prelazi crvenu liniju. Mi Zdravkovići ne možemo da ne pijemo. Moj otac, moja braća, svi smo voleli da popijemo... Tek kada smo pod dejstvom alkohola, mi smo otvoreni i iskreni za duge razgovore i volimo da se družimo, ali, naravno, nikada nikoga ne napadamo niti ulazimo u konflikte - rekao je Zdravković, pa dodao: Trideset godina se nisam treznio, najbolje znam kako je to, nisam iz kafane izlazio... Dočekivao sam sve gradske pijance i sve sam ih ispraćao, uvek sam ja bio najpijaniji. Svaki dan sam bio nesvestan, ali ja sam to zbog posla, nikada ne bih voleo da moj sin radi isto. Mnogo bih voleo da zasnuje porodicu i da bude najbolji muž i otac na svetu. Alkohol nikome dobro nije doneo. Da nisam prestao da pijem, ko zna gde bih sada bio, zahvalan sam bogu što me je izveo na pravi put", otvorio je dušu pevač.

Pevač je istakao da se plaši kada vidi kako njegov sine pije u vili "Parova".

"To je rijaliti, plašim se da ne popije u rijalitiju koju više, a neko ne krene namerno da ga provocira, spominje porodicu, vređa i, ne daj bože, udari, onda bi on skočio pošto ne bi shvatio šalu i tada bi došlo do fizičkog kontakta i bio bi izbačen. Sigurno se ne bi to tako zavšilo, nastavilo bi se i napolju, eto toga seja najviše bojim", rekao je Zdravković.

Novica je ponovo ponovio da je alkoholizam porok koji je večiti problem njegove porodice.

"Moj otac, stric, moja braća i ja, svi smo mi voleli da popijemo, mi smo boemi bili, jednostavno, to je naša genetika, po tome su nas svi i znali, ali nikada nismo bili nasilni, nikada nismo vređali ljude, uvek se ophodili prema ljudima sa velikim poštovanjem i uvek smo častili svakoga ko je bio u našoj blizini. Mi smo uvek ostajali do zore, to je bila čista jedna boemija", zaključio je Novica Zdravković.

