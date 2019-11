DADO POLUMENTA IMAO AFERU SA KONTROVERZNOM ZADRUGARKOM?! Sve je iznela u rijalitiju, zbunila se kao nikad dosad! (VIDEO)

Ermina Pašović je otkrila da je imala ljubavnu romansu sa dve poznate ličnosti, ali njihova imena nije htela da otkrije.

U trenutku kada je voditelj pitao Erminu da li je bila u vezi sa Dadom Polumentom, zadrugarka je pokušavala da izbegne odgovor.

foto: Damir Dervišagić

"Ja sam sa Dadom u super odnosima, sa Šakom sam se svađala. Pitajte Dada, on će vam reći. Ja to ne želim da komentarišem. Ja ni sa kim nisam imala sudski spor, nisam bila verena ni sa kim, jedna javna ličnost me zaprosila, ali sam odbila. Jedino što je istina je da kada sam imala 17 godina, ja sam prebila jednu devojku", rekla je Ermina.

"Ništa oko toga ne znam. Erminu poznajem od 2. avgust, šta je bilo pre mene me ne interesuje. Ovde smo 8 meseci, sve će se dokazati", kaže Bane.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

