IVAN I JELENA RASKINULI VERIDBU U PROGRAMU UŽIVO! Marinković zaurlao: SKINI TAJ PRSTEN, radila si mi iza leđa! Muk u Parovima!

Jelena Ilić i Ivan Marinković naravno raskinuli su veridbu.

- Hoću da se obratim mojoj bivšoj devojci Jeleni. Mislim da je ona preterala više od mene. Neka mi se više ne obraća! Ja sam pokušao da sredim situaciju, osetio sam taj animozitet i da me više ne voli! Ona je podlegla pritisku učesnika! Ja sam prvi rekao da sam ponosan na nju ali je to dalo kontra efekat. Ona se sada izdigla i sada joj govorim da samo nastavi. Ona je sada moj konkurent! Već sada pomišljam da je većina ukućana u pravu! Ona je meni radila iza leđa! - obrazložio je Marinković.

- Ivanovo ponašanje me je zgrozilo. On je užasne stvari izgovorio, a nakon svega toga ja sam ga branila! On je vulgaran i bezobrazan - vikala je Jelena.

- Više nema šta da ti smeta! Skini taj prsten! Došla si ovde zbog sebe! - uzvratio je Ivan.

Kurir