JEZIVA ISPOVEST SONJE NIKOLIĆ: Muž u kuću doveo nepoznatu staricu, plaćala im 350 evra mesečno, sve se završilo UBISTVOM

Sonja Nikolić koja živi u blizini Petrovca na Mlavi, gostovala je u rijalitiju i podelila sa svima šokantnu ispovest.

Naime, njen nevenčani suprug o je ubio staricu, koja se na početku preselila kod njih u stan i plaćala im izdržavanje 400 franaka (oko 365 evra).

"Bila sam na rođendanu, sve je bilo super, slikali smo se. Na slici je bila starija žena u crnom sa štakom i sa detetom u naručju. Sama pozadina bila je strašna, bivšem suprugu sam pokazala, oni nisu verovali. Slike devojčice čiji je bio rođendan nisu postojale, samo te", rekla je Sonja kojoj je bivši suprug u zatvoru.

"Posle mesec dana sam radila u kući, a bivši suprug se pojavio sa ženom sa slike. On je, prema njegovim rečima, slučajno pomogao toj ženi. Dovezao ju je kući jer je pala, ne znam zbog čega. Njena kuća je šest kilometara od moje. Uopšte je nije prepoznao sa slike, a ja jesam", nastavila je Nikolićeva priču.

"Posle tri dana, ponovo je došla sama. Njih dvoje su došli na ideju da ona bude tu, ja se ništa nisam pitala. Pričala je da ima spor sa svojim mužem, on ju je zapravo doživotno izdržavao, sklopili su ugovor. Ona je imala 64 godine i htela je da ja brinem o njoj umesto tog nazovi "muža", izjavila je Sonja.

Sonja je ispričala i kako je upoznala svog nekadašnjeg supruga Dragčeta Perića, sa kojim se nikad nije venčala.

"U početku je moj muž bio kockar, mesec dana je odlazio, nije ga bilo, a meni je to postalo normalno. Donosio je pare kući, a sutradan nije imao ništa. Upoznali smo se u kafani, tada je bio super. Posle dve nedelje smo se venčali, živeli zajedno tri godine i rastali se. Ja sam se svog muža plašila, fizički me zlostavljao. Posle šest godina sam mu se vratila. Kasnije je bilo i prevare. On je imao dijagnozu, za koju je saznao u vojsci", ispričala je Sonja.

Potom je Sonja priznala da se ništa nije pitala u kući, a žena se doselila kod njih.

"On nije hteo da prosi svaki dan za hleb, pa je odlučio da imamo 400 franaka mesečno u kući kako bi se brinuli o njoj. Moji su to znali, ja nisam imala gde da odem. Moram da pomenem da je imao saobraćajnu nesreću i da je nosio šinu, a od tada je počeo da spava sa njom. Pričali su po ceo dan, nisu izlazili iz sobe. Osećala sam se užasno, moja ćerka je svakog dana gledala svađe i tuče, ali se sklanjala, spavala je sa mnom. Šta god da je ta žena rekla, on je radio", rekla je ona.

Sonja je inače bila žrtva silovanja, pa je stoga ostajala sa svojim mužem u braku, iako je znala da je on nasilnik.

"Moj muž je bio tri meseca nepokretan, pa je ustajao sa štakom. Počeo je sve jače da me maltretira. Otkako je ta žena ušla u naš život, moj muž nije imao s*ksualne odnose sa mnom. Jedno jutro kada sam ustala njih dvoje su spavali zagrljeni kao par, tada sam se osetila strašno, ali nisam znala gde da idem. Ćerka mi je rekla da više neće da spava sa ocem u dnevnoj sobi, zbog toga što Roditelji su znali, ali nisam imala podršku, kao ni od socijalne podrške. Tada sam dobila batine, tolike da sam pala u nesvest, a on se smejao i zaključao vrata. Ulazna vrata su bila krvava. On je rekao da ako će da bira, ostaće u stanu sa njom, a ja ne znam zbog čega sam tu ostala. Sada bih možda drugačije", govorila je Sonja.

"Tog dana kada sam pala u nesvest, ćerka od 15 godina rekla mi je da se pakujemo i idemo. Zahvalna sam joj na tome. Uzela sam 400 franaka od žene i otišle smo u hotel. Kada smo se vratile, srele smo ga u hodniku, on je samo rekao da je ubio Dušicu. Šta god vi mislili, meni je nebitno, ja znam šta sam prošla. Možda nisam objasnila, ali taj trenutak kada je rekao da je ubio tu ženu i da će 20 godina biti u zatvoru, moja ćerka će zauvek pamtiti", ispričala je Sonja.

