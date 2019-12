BLUDNIČILI, LIZALI SE NA ULICI, PRAVI NEMORAL! Palčica i Barbi delile dečka, a ovako su ga nagovorile da o tome ĆUTI!

Anastasija Stanojević Palčica i Sanja Spasojević Barbi upražnjavale su redovni grupni s*ks sa mladićem iz okoline Lazarevca, a pre ulaska u rijaliti odlučile su da kupe njegovo ćutanje kako bi izbegle javnu osudu.

Naime, Anastasija je po Sanjinom ulasku u "Parove" priznala kako su se pre rijalitija poznavale jako kratko jer su radile na istom mestu, ali izvor ističe da je sve to laž.

foto: Printscreen/Happy

"Barbi i Palčica ubedile su gledaoce i takmičare rijalitija "Parovi" kako je njihov odnos iz spoljnog sveta površan, međutim, to nije istina. Njih dve zajedno su radile u kafiću u Mirosaljcima kod Lazarevca, kako su i same priznale, ali dugo ih je povezivao jedan muškarac. Sanja je pričala o sumnji da je dečko vara sa Anastasijom, zapravo, to je velika glupost. Čitava okolina Lazarevca zna da su obe istovremeno delile postelju sa tim momkom. Sanja je imala neobaveznu vezu sa izvesnim mladićem koji ju je posećivao na poslu često, a Anastasija je poželela da se s koleginicom i njenim intimnim prijateljem upusti u nešto više", tvrdi dobro obavešteni izvor.

foto: Printscreen/Happy

"Potpuno opušteno im je jedno veče Anastasija ponudila trojku, na šta je mladić odmah pristao, ali se Barbi u početku nećkala", otkriva sagovornik i ističe da je zabava za troje mladih tek tada počela:

"Nakon što su osetili čari igre utroje, ljubavnici i mala prostitutka su redovno i bludničili. Nekada nisu mogli da se iskontrolišu ni u javnosti, pa su se dodirivali po polnim organima, lizali i ljubakali u kafiću, po ulicama... Bio je to strašan nemoral za ljude koji su videli."

"Sanja i Anastasija imale su dogovor da na sve načine sakriju od javnosti detalje svoje s*ksualne avanture, a tipu s kojim su se ka*ale ponudile su deo svog honorara kako bi kupile njegovo ćutanje", zaključuje dobro obavešten izvor.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: Printscreen/Happy

