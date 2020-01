TOMOVIĆ SE VRAĆA U RIJALITI?! Stigla tajna poruka koja je šokirala sve!

Stefan Karić rasplakao se kada je video pismo svoje porodice na dan slave, ali su svi primetili jednu tajnu poruku.

Naime, mnogi su posumnjali da će se Vladimir Tomović vratiti u rijaliti, a sve zbog jednog detalja.

"Sine, srećna slava, nemoj noćas da u kući neko spava, sledi vama žurka prava. Volim te do neba jer to tako treba. Družite se i svađajte, u krevetu metu gađajte, zadrugarsku decu rađajte. Sve vas volim, al' vas molim dok pred vama mirno stojim, nemojte se tući i za uši vući. Alkohola manje, jer izaziva agresivno stanje. Lepa reč i gvozdena vrata otvara, a da ne koristiš kalauz. Neću mnogo da ti drvim, al' mi dođe da te smrvim, u toku jednog dana greješ me pa hladiš, ti me baš je*eš, pa ne vadiš, nemoj više to da radiš. Moja ljubav prema tebi sve briše, tata neće da te davi više. Pozdrav tebi i svim zadrugarima. P.S. Vratiće se Đenka. Tata Osman", pisalo je u pismu, ali ono što je gledaocima upalo u oko je rečenica "Vratiće se Đenka", gde su zaključili da se to odnosi na Vladimira Tomovića, koji je nedavno diskvalifikovan iz rijalitija.

