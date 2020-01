NORMALNO NE SEDE, VAĆARE SE ISPOD JORGANA, ONI SU KATASTROFA: Marija Kulić njih dvoje je ŽEŠĆE ISPLJUVALA! (VIDEO)

Marija Kulić otkrila je čije ponašanje je katastrofalno u rijalitiju, a nikada nikognije više izvređala.

Ona kaže da su joj Edis Fetić i Dragana Mitar "katastrofa" i da ih nikada nije zatekla da normalno sede.

foto: Printscreen

"Ili vaćarenje ili ispod jorgana, ponašaju se gore od Tare i Mateje, pa oni imaju po 19 godina! Kao da ste neki debili! Vi ste sve svoje probleme rešili, pa 24 sata u inat nama radite to ili u inat sebi. Na kraju ćete vi da ispaštate. Meni je vrlo neukusno, odvratno! Da su Tara i Mateja, mnogi ne bi tako shvatali, jer su oni tinejdžeri. A, ovaj?! 40 godina ima u du*etu, troje dece, ženu, švalerke! Da sebi dozvoli ovako nešto na nacionalnoj televiziji. Ušao si kao kulturan čovek, počeo si da pričaš stvari koje bismo videli da li su istinite. Ali, ovo što si pokazao, katastrofa. Što se Dragane tiče, ja zaista moram da kažem! Ti si, ženo, majka! Nisi balavica kao što sam rekla. Ja sam slušala u studiju šta si rekla! Ulaziš da pokažeš sebi i ljudima da možeš da budeš normalna. Tebi je smešno?! Samoj sebi se smeješ", rekla je Marija.

foto: Printscreen

"Došli ste juče, imali ste smrtni slučaj. Bili ste uplakani, izvadili ste papir i pričate ko može da dođe na rođendan, a ko ne", prebacio je Edis.

"Niko nije igrao, počastio se ko je trebao i to je to! Gledaj ti sebe, bolje ti je. Dalje, devojke su katastrofa! Gagija ne gleda niko, a slobodan, a svi gledaju Edisa koji je oženjen! Pešićeva se folira sve vreme, ona liči na kancelarijsku k*rvu sa tim stilom oblačenja. Ti si napolju dala otkaz u firmi zbog veze sa oženjenim čovekom, i dajem sebi za pravo da to mislim. Zato sam te pitala za Edisa, to je blam za tebe. Iva? Ona bi i te kako bila sa Gagijem, po njenim pričama i starijim muškarcima je jasno", rekla je Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir