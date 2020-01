EDO DRAGANU PESNICOM SPIČIO U STOMAK, PA PREKLINJAO DA ĆUTI?! Evo šta je sve radio Zihi i deci

ŠTA ON TO RADI?

Nakon žestoke svađe Dragane Mitar i Edisa Fetića, par se i fizički obračunao u kupatilu "Zadruge". I dok je Dragana histerisala u toaletu i šutirala nogama zidove, Edo ju je, slučajno ili ne, navodno jako udario, posle čega se ona smirila.

Edo je posle molio da se ne žali produkciji i da ne priča to ostalim ukućanima i kukao da mu oprosti.

"Nakon što su se pokačili zbog Marka Đedovića, Edo je rekao Dragani da je među njima gotovo, da je ona ološ kao i svi ostali, psovao je i prozvao. Čak joj je nabio na nos i to da ju je bivši muž šutnuo i da ne može prihvatiti to što je zauvek ostavljena. Ceo dan su se svađali. Ona je pokušavala da razgovara sa njim, međutim, on je kulirao. Prvo ju je gurnuo u garderobu, a potom je odbacio od sebe. Svađu su nastavili u kupatilu i, dok je on prao veš, Dragana ga je ispitivala da li je sve lagao i da li ju je iskoristio, na šta je on bio ravnodušan. Edo je i dalje odbijao da razgovara sa njom, a ona je krenula da ga vuče i divlja. Zadrugari su ih razdvojili. Lepi Mića je držao Draganu, koja je sve po kupatilu išutirala, jer je pobesnela što Edo ne reaguje na nju. U jednom momentu Dragana mu se unela u facu, a Edis ju je pesnicom udario u stomak. Odmah nakon toga shvatio je šta je uradio, pa je počeo da joj se izvinjava i moli je da ne priča o tome. Pošto u tom momentu program nije išao uživo, Edo je molio produkciju da to ne prikazuje, jer bi bio izbačen iz rijalitija, a možda bi i završio sa nanogicom kao Miki Đuričić.

Dragana mu je oprostila, jer je očigledno navikla da se muškarci fizički obračunavaju s njom. I bivši muž Siniša maltretirao ju je, ali ona mu je pre razvoda to oprostila bezbroj puta. Kako se priča, ni Edo, sa druge strane, nije cvećka. Nije bio fin ni prema svojoj zakonitoj ženi i deci", kaže izvor blizak produkciji, piše Svet, prenose mediji.

Ovo očigledno nije prvi put da je Edo fizički nasrnuo na Mitrovu, s obzirom na to da mu je u jednom momentu prebacila i za njegovo ponašanje van rijalitija.

"Ne znam što se ponašaš nasilnički. Ozbiljan si nasilnik. Znala sam da u rijalitiju ne možeš da opstaneš ni tri sata. Tako je i napolju. Ružnu reč ti nisam rekla, ti si meni spomenuo dete. Rekao si da je moje dete kopile. Gurnuo si me u ormanu. To je tvoj lik i delo - urlala je Dragana, ali brzo su se strasti smirile i oni su nastavili vezu.

