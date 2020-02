KO TO ANI ŠALJE CEDULJICE?! Koraćeva se šokirala kad je OVO zatekla u garderoberi! DAVID KIPTI!

Ana Korać šokirala je svog dečka Davida Dragojevića kada mu je otkrila nešto o čemu je dugo ćutala. Naime, ona je definitivno potvrdila sebi da ima tajnog udvarača u Zadruzi, pa ispričala šta joj se sve desilo.

Ono što će definitivno ostaviti veliki utisak na sve jeste ceduljica, a tajni obožavalac ostaće misteriozan sve dok sam ne prizna zbog čega je napravio ovakav potez.

foto: Pritnscreen

"Znate šta mi se desilo? Jele mi se jabuke i ja pričam o tome, kad ulazim u garderober i vidim dve jabuke u mom džemperu. Isto sad tražim šminku i nađem papirić sa ovim natpisom. To je bilo pre mesec dana", rekla je Ana.

"Ko je mogao da ima zadatak? Daj da se ne laprdamo, da ne ispadnemo debili. To liči na Boru ili Bane da bi Ivana dobila poziv sa roditeljima", rekla je Matora.

"I to crnom hemijskom napisana, a vidi se i muški rukopis. Ko li je to... Bora i Janjuš su išli kod Drveta! I ja sprdam Janjuša da li je moguće da mi je pisao ceduljicu i on kaže da nije", rekla je Ana.

Kurir.rs

Kurir