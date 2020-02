OPASNA SVAĐA POČELA JOŠ U BEKSTEJDŽU: Ana neće da priča sa Davidom, a tek šta mu je uradila u KREVETU! BESNA! (VIDEO)

Ana Korać i David Dragojević posvađali su se u bekstejdžu tokom takmičenja u rijalitiju, a zadrugar se požalio Marku Đedoviću.

"Znaš šta me nervira, mi kada se tako posvađamo, ona mi namerno kaže nešto što me boli. Ja sam Devica, veliki sam emotivac, mnogo me pogodi kada se svađamo. Ona je dupli Blizanac, četiri osobe ima u sebi, menjaju joj se raspoloženja drastično. Srećom, imam sestru, pa znam kako to ide", objašnjavao je Dragojević.

"Pa, zato što je ljuta. Dobro, zato što je voliš hoćeš da se odljuti, polako, odlutiće se, ne može odmah", rekao je Đedović.

"Ona je nežna i krhka, ja ne mogu sa njom da se svađam. Ona može, a meni se svet okrene, faca, ja ne mogu, teško mi je", govorio je David.

Marko Đedović je nakon dugometražnog razgovora sa Davidom Dragojevićem, čija je tema bila svađa sa Anom Korać, otišao do Ane, koja nije želela da sluša o svom vereniku.

"On se tako oseća jer zna da sam ja u pravu", rekla je Ana Đedoviću.

Na kraju je David legao pored svoje devojke, a Ana je odlučila da mu jasno stavi do znanja da nije poželjan pored nje, pa ga je jako odgurnula od sebe. Kako će se situacija dalje odvijati, ostaje da ispratimo.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir