MOLILA SAM I PLAKALA, A SAD MI JE ODVRATNO U STOMAKU: Tara Simov oseća se UŽASNO posle raskida, iznela INTIMU! (VIDEO)

Tara Simov raskinula je sa Matejom Matijevićem, pa je priznala kako se oseća nakon što je noć provela razdvojena od ovog zadrugara.

Simova je otkrila da je njen bivši dečko tražio da spava pored Jelene Pešić i Ivane Šopić.

"Zbog toga sam se osećala bocnuto. Raskinuli smo jer sam se ja posvađala sa Ivanom Šopić. Ne dozvoljavam sebi da plačem. Tri meseca sam patila za njim, ne zanima me. Raspadam se, u stomaku mi je odvratno, ali da dozvolim sebi da se kidam, neću", rekla je Tara i dodala:

"Ako nastavimo da produbljujemo ovaj odnos, može samo gore da nam bude. Srce mi govori da ne treba da se pomirim sa njim. Nema potrebe. Ja sam prilazila, molila, plakala. Promenila sam sve što mogu da promenim. Sad on priča kako sam ja pričala pre dva meseca da on nije moj tip. Ljubomoriše mi na Marka Miljkovića, na Janjuša. Nema potrebe da mi ljubomoriše. On priča kako sam ja nesigurna u sebe. On je osoba kojoj su se sviđale druge devojke, a meni se za pet meseci svideo samo on. Ja znam da on mene voli, ali ja njega volim više. Malo je on nezreliji od mene u ovoj vezi. Sigurna sam da je ovo konačan kraj. Do sada je on govorio da je kraj, a sada bih ja volela da je kraj. Ako on može da me voli ovakvu kakva jesam, ja sam tu, ako ne, onda nisam tu. Ja sam njega volela sa svim njegovim manama i inatom."

