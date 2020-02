STAMATOVIĆ IZAŠAO IZ ZATVORA, A LJUT NA MILIJANU: Ne može klinka iz Pilatovića da ZEZA ŽAPCA! Ovo joj OPASNO ZAMERIO

Nemanja Stamatović Žabac odležao je kaznu od 15 dana zatvora zbog uznemiravanja supruge, a ljut je na svoju rijaliti ljubavnicu Milijanu Božić, jer mu nije poslala novac za džeparac niti je tražila dozvolu da ga poseti!

Žabac kaže da je spreman da se vrati u rijaliti, iako zamera Milijani što se nije interesovala za njega.

foto: Printscreen/Happy

"I dalje je volim, ali sam ljut na nju! Ne može jedna klinka iz Pilatovca da zajebava Žapca! U Tajnoj sobi su joj pokazali da sam uhapšen, ali se nije setila da kaže: "Uzmite iz mog sefa 5.000 i pošaljite mu za džeparac", a od mene je dobila na poklon pola zelene pijace iz Bloka 45! Izlazila je napolje iz vile, ali nije uzela telefon da me pozove. Nije joj palo na pamet da traži dozvolu da dođe da me poseti. Zbog takvog ponašanja i seljačke filozofije, kod mene je trenutno na stend baju", izričit je Žabac i poručuje da očekuje poziv produkcije za povratak u rijaliti.

foto: Printscreen

Podsetimo, sudija za prekršaje je 31. januara kaznio Žapca sa 15 dana zatvora zbog navodnog uznemiravanja porodice. On se zbog Milijane posvađao sa suprugom Ninom i pokrenuo razvod, a sud mu je izrekao zabranu komunikacije sa porodicom do 9. februara ove godine. Zabranu je prekšrio, 31. januara, kada je saznao da njegov sin Stefan ne može da koristi mobilni, zbog neplaćenog računa. Kad je uplatio dugovanje, poslao mu je SMS poruku: "Stefi, uplaćen ti je mobilni, ljubi batu". Međutim, njegova supruga je to pročitala i prijavila ga policiji. On je prizano da je prekršio zabranu, ali je istakao da je samo brinuo za svoje dete.

foto: Printscreen/Happy

