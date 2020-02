MANUEL STOJANOVIĆ DO DETALJA ISPRIČAO SVE O ODNOSU SA MILJKOVIĆEM: Morao sam da progovorim, ISPROVOCIRAO me je! ŠOK

Manuel Stojanović je progovorio o njegovom odnosu sa Markom Miljkovićem i vidno je razočaran u nekadašnjeg prijatelja i u njegove reči koje je izneo u Imaginarijumu, a kako on kaže, Miljković ga je spominjao sve tri sezone Zadruge, ali on nije reagovao, ali je Marko ovog puta preterao.

Podsetimo, Miljković je u sukobu sa Mlađanom Jovanovićem pomenuo svog nekadašnjeg prijatelja i kako on kaže saradnika Manuela Stojanovića u negativnom kontekstu, što je žestoko isprovociralo Manuela, pa je objavio niz prepiski sa Miljkovićem u kojima mu on traži veću platu, pa se pominje i Markovo korišćenje nedozvoljenih supstanci.

"Poslednji put se oglašavam na tu temu. Da me taj dečko nije pomenuo na nacionalnoj televiziji, ne bih se nikada ni oglašavao kada je on u pitanju. Ali pošto se to desilo, čisto da kažem kako je bilo! On i ja smo bili nerazdvojni, družili smo se, dolazio je čak kod mene u Pirot na slavu! Pored toga smo izlazili zajedno, noćni život, vodili smo zajedno devojke kući... kažem kako jeste! Pomagao sam mu, jeste nezahvalno da sada pričam, ako sam nekome pomagao u nekom trenutku, pomagao sam mu od srca!", rekao je Manuel.

"Glupo je sada da pričam šta sam ja učinio za njega, ali sam činio i neću sada da potenciram šta, ali sam dosta toga učinio! Očigledno su njemu nakon toga porasli apetiti, video je da ja zarađujem više od njega, da sedim kući, a da on ide da vozi i da se cima... ja sam završavao šta sam imao uglavnom od kuće ili sam išao na neke bliže destinacije gde sam radio po drugim lokalima", nastavio je Stojanović, pa dodao:

"On je pokušao nakon toga da mi preotme posao i pozivao se svuda na moje ime, hvala Bogu nije uspeo u tom trenutku, ali to je posao kojim se ja više ne bavim", rekao je on.

"Mi smo bili drugari i bio je vozač, naravno da je radio i zarađivao je i onda je posle meni rekao kao: "Ti da si neki drug, mi bismo radili pola-pola, ne bi mi davao bednih 150, 200 evra po vikendu" i to je to. Očigledno su dečku porasli apetiti i tu je sve puklo. Od tada nisam progovorio reč sa njim, ima već 3-4 godine, ne znam ni ja kad je to bilo. Stvarno ga ne uzimam u usta, niti želim da ga uzimam u usta! Ja radim stvarno ozbiljan posao, već 3 godine, ne zanima me rijaliti, ne bih nikada ni ušao u taj isti rijaliti, niti mi treba da se spuštam na taj nivo, po novinama i ovako da se priča, ali jednostavno isprovocirao me je, evo nakon treće sezone tog rijalitija i morao sam da kažem kako jeste", rekao je Manuel.

Kurir.rs / Srbija Danas

