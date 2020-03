GOVORE DA NISU IMALI NIŠTA, ALI PUSTITE OVO! Kemezova izgorela zbog Bore i Ivane, a onda Čolak doneo VAŽNU ODLUKU! VIDEO

Rijaliti parovi Ivana Krunić, Bane Čolak i Milica Kemez i Bora Santane posvađali su se jer je Milica ubeđena da su između Ivane i Bore postojale simpatije iako oni to ne žele da priznaju.

"Ja molim da se pusti kompilacija klipova gde se Ivana i Bora grle, da vidimo kako to izgleda, pošto oni govore da nisu imali ništa, a ja tvrdim da su se sviđali jedno drugome", pričala je Kemezova.

"Nismo bili zaljubljeni jedno u drugo. Ja sam o Bori imala najlepše mišljenje, da sam htela mogla sam da budem sa njim", Krunićeva.

"Ivana i Tomović su imali s*ks u izolaciji, on joj je gurao prst u p*čku, to cela kuća priča", rekao je Bora.

Nakon svađe, Bane je seo sa Ivanom i predložio joj da prekinu svaki kontakt sa Milicom i Borom.

"Najbolje za sve bi bilo da mi ne komunicirmo sa njima da se ne bismo vređali. Ne komentarišemo se. On mene pljune, ja mu vratim, gađamo se, što mi to treba. Ja nikada Milicu nisam vređao, on tebe jeste. Mi nema šta dalje da pričamo", predložio je Čolak Ivani.

