ANABELA OSTAJE U RIJALITIJU, LUNA RONI SUZE: Đoganijeva završila na SAJTU ZA ODRASLE, Atijas skidao SNIMKE! (VIDEO)

Luna Đogani je ovonedeljni vođa, a nije želela da izađe iz Hotela, pa je pismo umesto nje pročitao Marko Miljković.

"Dragi zadrugari, ovim želimo da zvanično poželimo dobrodošlicu Anabeli i da sve vas obavestimo da je ona regularni takmičar, pozdrav Veliki šef", pisalo je u pismu, a zadrugari su Anabelu nagradili aplauzom.

Inače, Anabela je ispričala zadrugarima da je Luna završila na sajtu za odrasle.

"Dno, dna. Juče joj je otac naišao, usred bela dana. I samo se nasmejao. Oni se pokrili preko glave, ako se ljubiš, ljubi se. On da je voli, rekao bi nećemo, mislio bi na njene sestrice, majku. Rekla sam joj: "Mnogo ti hvala što misliš na Ninu", treći put, na dnu je, postala je patološki lažov, hoće da me ubedi da nisam videla nešto što sam videla. Prošle godine je Andrej crkao skidajući njene intimne snimke sa sajtova. On je napolju frajer, a ona... Namestio je situaciju, sve je smislio", govorila je Anabela o Luni i Marku.

