ANABELA KULIRA GAGIJA, ĆERKI PRUŽILA RUKU, PA OSTAVILA SVE U ŠOKU: Luna ima predkarcinom materice! PALA JE NA DNO! VIDEO

Majka Lune Đogani i bivša žena Gagija Đoganija ušla je u rijaliti i na samom početku napravila pometnju.

Ona ušla i pozdravila se sa Lunom tako što joj je pružila ruku, a sa Gagijem se nije ni pozdravila.

foto: Printscreen

"Najviše sam poznata kao Lunina mama, poslednje tri godine. Odlukama svoje ćerke sam bila na najgorim mukama i doživela onaj najgori hejt. Smatrala sam da je ona bila za sve u pravu, kao svaka majka. Ja se zovem Anabela Atijas, drugo ime mi je Grdana.(smeh) Jako dugo se bavim šoubiznisom i došla sam da vas podsetim na to, i da se borim za svoje dve ćerkice koje su me podržale. I pozdrav za mog Andreja, mog najboljeg prijatelja. Došla sam da isričam svoju priču", rekla je Anabela, a Gagi i Marko s izašli napolje.

foto: Printscreen

Tokom razgovora Anabela Atijas je ćarki zamerila što ju je lagala, što je pričala loše o njoj u rijalitiju, a zatim otkrila da Luna ima predkancer materice i da je intimnim odnosima sa Markom Miljkovićem ugrozila svoj život.

"Ja ispod pokrivača nemam s*ks, ja ispod pokrivača nemam odnose, možda to tako izgleda., ali nemam", govorila je Luna.

"Budem li te videla da se ljubiš sa njim ispod pokrivača, budem li te videla u tuš kabini, neće ti biti dobro. Luna, ti imaš predkarcinom materice. Ja sam tvoja majka, ne slažem se sa nekim tvojim postupcima, ali ne znači da me neće boleti ako izađeš odavde sa nekom rakčinom. Ti imaš odnose, a to ti je zabranjeno, hoćeš li u sedmom, osmom mesecu da ubijaš svoje dete. On da te toliko voli, sam bi rekao da se ovde ponašaš kao dama. Ti danas u sred bela dana vadiš maramice. Poenta priče, budem li te videla sa njim ispod pokrivača i tuš kabini, neće ti biti dobro. Ja neću tvoj život da nosim na duši. Ne želim da kažem sutra sebi zašto nešto nisam uradila, ostalo me ništa ne zanima. Nina, ne razumeš kako se sada oseća, kada mi je ona rekla da uđem i da te urazumim. Pala si na dno", objasnila je Anabela, a zatim tokom razgovora sa ćerkom naglasila:

"Shvatila sam da sam se borila za pogrešnu ćerku i da je sad došlo vreme da se borim za Ninu i Blankicu."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

