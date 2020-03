ON JE MENE PRVI NAPAO! Sanja Mirkov van sebe zbog Mastora: A tek da čujete oko čega su se POSVAĐALI!

Ivan Marinković dodelio je Sanji Mirkov ulogu kontrolora higijene u vili "Parova", te joj objasnio kako ujedno mora i da proverava ko kada ustaje od stola, kao i da ne sme više od jedne osobe da bude odsutno. Iako vidno iznervirana, ona je ovo prihvatila, pa se uhvatila u koštac sa Mastorom.

Naime, Sanja je otišla u ostavu da pozove Natašu koja je napustila raspravu, pa zatekla Mastora kako odlazi napolje i nosi cigaretu sa sobom. Pokušavajući da ga odvrati od te ideje ona ga je gurnula, a onda i počela da viče na njega, i ne nadajući se da će joj uzvratiti istom merom.

"On me je udario. Prvi me je napao", jadala se ona.

